Гажа (Зинченко) Елена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гажа (Зинченко) Елена Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1955

Дата смерти

05.01.2024

Пол

Женский

Отец

1927 г.р.

Мать

1928 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1955

Отец: Зинченко Владимир Афанасьевич

Мать: Зинченко Зайтуна Хабибулловна

Развод
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Кубинка, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Смерть
05.01.2024

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