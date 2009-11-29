Зинченко Владимир Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1927
Дата смерти29.11.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.05.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зинченко Зайтуна Хабибулловна
Рождение ребёнка
15.07.1955
Дочь: Гажа Елена Владимировна
Мать ребёнка: Зинченко Зайтуна Хабибулловна
Смерть
29.11.2009