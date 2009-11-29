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Зинченко Владимир Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1927

Дата смерти

29.11.2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1955 г.р.

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зинченко Зайтуна Хабибулловна

Место жительства
Неизвестно
Кубинка, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
21.05.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зинченко Зайтуна Хабибулловна

Рождение ребёнка
15.07.1955

Дочь: Гажа Елена Владимировна

Мать ребёнка: Зинченко Зайтуна Хабибулловна

Смерть
29.11.2009
Кубинка, Одинцовский муниципальный район, Московская область

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