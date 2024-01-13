Антонова (Сахарова) Анастасия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.12.1905
Дата смерти1988
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1905
Отец: Сахаров Григорий Егорович
Мать: Сахарова Анна Петровна
Бракосочетание
17.07.1929
Рождение ребёнка
22.09.1932
Сын: Антонов Анатолий Павлович
Отец ребёнка: Антонов Павел Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонова Нина Павловна
Отец ребёнка: Антонов Павел Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонова Альбина Павловна
Отец ребёнка: Антонов Павел Николаевич
Смерть
1988