Антонова (Сахарова) Анастасия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтонова (Сахарова) Анастасия Григорьевна

Антонова (Сахарова) Анастасия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.12.1905

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1905

Отец: Сахаров Григорий Егорович

Мать: Сахарова Анна Петровна

Бракосочетание
17.07.1929

Муж: Антонов Павел Николаевич

Лежнево, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
22.09.1932

Сын: Антонов Анатолий Павлович

Отец ребёнка: Антонов Павел Николаевич

Лежнево, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонова Нина Павловна

Отец ребёнка: Антонов Павел Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонова Альбина Павловна

Отец ребёнка: Антонов Павел Николаевич

Смерть
1988
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close