Сахаров Григорий Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сахаров Григорий Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.12.1905

Дочь: Антонова Анастасия Григорьевна

Мать ребёнка: Сахарова Анна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сахарова Нонна Григорьевна

Мать ребёнка: Сахарова Анна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сахарова Тамара Григорьевна

Мать ребёнка: Сахарова Анна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сахаров Леонид Григорьевич

Мать ребёнка: Сахарова Анна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сахаров Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Сахарова Анна Петровна

Смерть
Неизвестно
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