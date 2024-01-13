Сахаров Григорий Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.12.1905
Дочь: Антонова Анастасия Григорьевна
Мать ребёнка: Сахарова Анна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сахарова Нонна Григорьевна
Мать ребёнка: Сахарова Анна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сахарова Тамара Григорьевна
Мать ребёнка: Сахарова Анна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сахаров Леонид Григорьевич
Мать ребёнка: Сахарова Анна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сахаров Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Сахарова Анна Петровна
Смерть
Неизвестно