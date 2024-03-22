Антонов Павел Николаевич
Место рождения
Дата рождения12.06.1893
Дата смерти1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1893
Бракосочетание
17.07.1929
Рождение ребёнка
22.09.1932
Сын: Антонов Анатолий Павлович
Мать ребёнка: Антонова Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонова Нина Павловна
Мать ребёнка: Антонова Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонова Альбина Павловна
Мать ребёнка: Антонова Анастасия Григорьевна
Смерть
1991