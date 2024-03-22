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Антонов Павел Николаевич

Место рождения

Петровское, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

12.06.1893

Дата смерти

1991

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Петровское, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
17.07.1929

Жена: Антонова Анастасия Григорьевна

Лежнево, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
22.09.1932

Сын: Антонов Анатолий Павлович

Мать ребёнка: Антонова Анастасия Григорьевна

Лежнево, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонова Нина Павловна

Мать ребёнка: Антонова Анастасия Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонова Альбина Павловна

Мать ребёнка: Антонова Анастасия Григорьевна

Смерть
1991
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