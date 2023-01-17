Изакович Ольга Александровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиОколо 1959
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Рождение ребёнка
11.10.1904
Сын: Курындин Георгий Тихонович
Отец ребёнка: Курындин Тихон Ильич
Рождение ребёнка
Вычислено 11.10.1904 ст.
Сын: Курындин Георгий Тихонович
Отец ребёнка: Курындин Тихон Ильич
Бракосочетание
03.06.1911
Муж: Курындин Тихон Ильич
Смерть
Около 1959