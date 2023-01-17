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Изакович Ольга Александровна

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Место рождения

Подольск, Подольск, Московская область

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Около 1959

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Изакович Александр Лейбович

Мать: Изакович Анна Ивановна

Подольск, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
11.10.1904

Сын: Курындин Георгий Тихонович

Отец ребёнка: Курындин Тихон Ильич

Рождение ребёнка
Вычислено 11.10.1904 ст.

Сын: Курындин Георгий Тихонович

Отец ребёнка: Курындин Тихон Ильич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
03.06.1911

Муж: Курындин Тихон Ильич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Около 1959
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