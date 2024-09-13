Изакович Александр (Шая) Лейбович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853
Рождение ребёнка
21.10.1880 ст.
Дочь: Курындина (Изакович) Ольга (Гольда) Александровна
Мать ребёнка: Изакович (Шавель Shawel) Анна (Роха-Лея) Ивановна (Юделевна)
Рига, Rīga
Рождение ребёнка
21.06.1889
Дочь: (Изакович) Берта
Мать ребёнка: Изакович (Шавел) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
24.01.1893
Сын: Изакович Валентин
Мать ребёнка: Изакович (Шавел) Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно