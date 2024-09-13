Изакович Александр (Шая) Лейбович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИзакович Александр (Шая) Лейбович

Изакович Александр (Шая) Лейбович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: Изакович Лейб Ионович

Мать: Изакович (Путер) Руха Абрамовна

Рождение ребёнка
21.10.1880 ст.

Дочь: Курындина (Изакович) Ольга (Гольда) Александровна

Мать ребёнка: Изакович (Шавель Shawel) Анна (Роха-Лея) Ивановна (Юделевна)

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
21.06.1889

Дочь: (Изакович) Берта

Мать ребёнка: Изакович (Шавел) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
24.01.1893

Сын: Изакович Валентин

Мать ребёнка: Изакович (Шавел) Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.