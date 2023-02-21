Изакович Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Изакович Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Изакович Ольга Александровна

Отец ребёнка: Изакович Александр Лейбович

Подольск, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
21.06.1889 ст.

Дочь: Изакович Берта Александровна

Отец ребёнка: Изакович Александр Лейбович

Подольск, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
23.01.1893

Сын: Изакович Валентин Александрович

Отец ребёнка: Изакович Александр Лейбович

Подольск, Подольск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Изакович Александр Лейбович

Смерть
Неизвестно
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