Изакович Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: Изакович Ольга Александровна
Отец ребёнка: Изакович Александр Лейбович
Рождение ребёнка
21.06.1889 ст.
Дочь: Изакович Берта Александровна
Отец ребёнка: Изакович Александр Лейбович
Рождение ребёнка
23.01.1893
Сын: Изакович Валентин Александрович
Отец ребёнка: Изакович Александр Лейбович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно