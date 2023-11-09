Фортинский Николай Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смерти1918
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Бракосочетание
02.09.1866
церковь Григория Неокесарийского
Рождение ребёнка
1867
Сын: Фортинский Петр Николаевич
Мать ребёнка: Фортинская Ольга Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
Московская епархия, г. Москва, храм Христа Спасителя, протоиерей.
Смерть
1918