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Фортинский Николай Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

1918

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Фортинский Яков Афанасьевич

Мать: Фортинская Ольга Алексеевна

Бракосочетание
02.09.1866

Жена: Фортинская Ольга Петровна

церковь Григория Неокесарийского
Рождение ребёнка
1867

Сын: Фортинский Петр Николаевич

Мать ребёнка: Фортинская Ольга Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
Московская епархия, г. Москва, храм Христа Спасителя, протоиерей.
Смерть
1918
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