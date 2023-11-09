Фортинский Яков Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смерти1856
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Александра Яковлевна
Мать ребёнка: Фортинская Ольга Алексеевна
Рождение ребёнка
1837
Сын: Фортинский Алексей Яковлевич
Мать ребёнка: Фортинская Ольга Алексеевна
Рождение ребёнка
1839
Сын: Фортинский Николай Яковлевич
Мать ребёнка: Фортинская Ольга Алексеевна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Лебедева Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Фортинская Ольга Алексеевна
Рождение ребёнка
15.02.1846
Сын: Фортинский Федор Яковлевич
Мать ребёнка: Фортинская Ольга Алексеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Рязанская и Зарайская епархия, Рязанская губ., Касимовский уезд, с. Шостье, Николаевская церковь, священник.
Смерть
1856
с. Шостье, Рязанская губерния