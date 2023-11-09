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Фортинский Яков Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Александра Яковлевна

Мать ребёнка: Фортинская Ольга Алексеевна

Рождение ребёнка
1837

Сын: Фортинский Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: Фортинская Ольга Алексеевна

Рождение ребёнка
1839

Сын: Фортинский Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Фортинская Ольга Алексеевна

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Лебедева Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Фортинская Ольга Алексеевна

Рождение ребёнка
15.02.1846

Сын: Фортинский Федор Яковлевич

Мать ребёнка: Фортинская Ольга Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Рязанская и Зарайская епархия, Рязанская губ., Касимовский уезд, с. Шостье, Николаевская церковь, священник.
Смерть
1856
с. Шостье, Рязанская губерния
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