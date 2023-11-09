Фортинская (Глебова) Ольга Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фортинская (Глебова) Ольга Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Между 1850 и 1856

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Александра Яковлевна

Отец ребёнка: Фортинский Яков Афанасьевич

Рождение ребёнка
1837

Сын: Фортинский Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Фортинский Яков Афанасьевич

Рождение ребёнка
1839

Сын: Фортинский Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Фортинский Яков Афанасьевич

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Лебедева Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Фортинский Яков Афанасьевич

Рождение ребёнка
15.02.1846

Сын: Фортинский Федор Яковлевич

Отец ребёнка: Фортинский Яков Афанасьевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Между 1850 и 1856
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