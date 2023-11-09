Фортинская (Глебова) Ольга Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиМежду 1850 и 1856
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Александра Яковлевна
Отец ребёнка: Фортинский Яков Афанасьевич
Рождение ребёнка
1837
Сын: Фортинский Алексей Яковлевич
Отец ребёнка: Фортинский Яков Афанасьевич
Рождение ребёнка
1839
Сын: Фортинский Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Фортинский Яков Афанасьевич
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Лебедева Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Фортинский Яков Афанасьевич
Рождение ребёнка
15.02.1846
Сын: Фортинский Федор Яковлевич
Отец ребёнка: Фортинский Яков Афанасьевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Между 1850 и 1856