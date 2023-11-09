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Фортинский Петр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

После 1916

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Фортинский Николай Яковлевич

Мать: Фортинская Ольга Петровна

Рождение ребёнка
12.08.1904

Сын: Фортинский Николай Петрович

Мать ребёнка: Фортинская Ольга Филаретовна

Рождение ребёнка
22.09.1906

Сын: Фортинский Сергей Петрович

Мать ребёнка: Фортинская Ольга Филаретовна

Работа или профессия
Неизвестно
педагог, инспектор 5-й гимназии г. Москвы
Смерть
После 1916
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