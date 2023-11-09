Фортинский Петр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиПосле 1916
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Рождение ребёнка
12.08.1904
Сын: Фортинский Николай Петрович
Мать ребёнка: Фортинская Ольга Филаретовна
Рождение ребёнка
22.09.1906
Сын: Фортинский Сергей Петрович
Мать ребёнка: Фортинская Ольга Филаретовна
Работа или профессия
Неизвестно
педагог, инспектор 5-й гимназии г. Москвы
Смерть
После 1916