Щеткина Татьяна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1802
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Щеткин Илья Львович
Отец ребёнка: Щеткин Лев Григорьевич
Рождение ребёнка
07.01.1825 ст.
Отец ребёнка: Щеткин Лев Григорьевич
Метрическая книга Пророко-Ильинской церкви села Ильинского за 1825 г. / Раздел "О родившихся", №6. С. 730 об.
Рождение ребёнка
19.10.1826 ст.
Отец ребёнка: Щеткин Лев Григорьевич
131. 19 октября 1826 г. родился деревни Шапочкиной у крестьянина Льва Григорьева Щеткина от жены его Татьяны Петровой сын Ларион. 24 октября 1826 г. крещён в селе Ильинском. Восприемники: брат Льву с... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Щеткина Фёкла Львовна
Отец ребёнка: Щеткин Лев Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1834