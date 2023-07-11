Щеткина Татьяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щеткина Татьяна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1800 г.р.

Дети

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Щеткин Илья Львович

Отец ребёнка: Щеткин Лев Григорьевич

Рождение ребёнка
07.01.1825 ст.

Сын: Щеткин Феодосий Львович

Отец ребёнка: Щеткин Лев Григорьевич

Метрическая книга Пророко-Ильинской церкви села Ильинского за 1825 г. / Раздел "О родившихся", №6. С. 730 об.
Рождение ребёнка
19.10.1826 ст.

Сын: Щеткин Ларион Львович

Отец ребёнка: Щеткин Лев Григорьевич

131. 19 октября 1826 г. родился деревни Шапочкиной у крестьянина Льва Григорьева Щеткина от жены его Татьяны Петровой сын Ларион. 24 октября 1826 г. крещён в селе Ильинском. Восприемники: брат Льву с... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Щеткина Фёкла Львовна

Отец ребёнка: Щеткин Лев Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щеткин Лев Григорьевич

Смерть
После 1834