Щеткин Ларион Львович
Место рождения
Дата рождения19.10.1826 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
19.10.1826 ст.
Отец: Щеткин Лев Григорьевич
Мать: Щеткина Татьяна Петровна
131. 19 октября 1826 г. родился деревни Шапочкиной у крестьянина Льва Григорьева Щеткина от жены его Татьяны Петровой сын Ларион. 24 октября 1826 г. крещён в селе Ильинском. Восприемники: брат Льву с... Показать все
Крещение
24.10.1826 ст.
Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно