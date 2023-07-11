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Щеткин Ларион Львович

Место рождения

Шапочки, Пермский округ, Уральская область

Дата рождения

19.10.1826 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1800 г.р.

Мать

Около 1802 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕВ
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Место
Комментарий
Рождение
19.10.1826 ст.

Отец: Щеткин Лев Григорьевич

Мать: Щеткина Татьяна Петровна

Шапочки, Пермский округ, Уральская область
131. 19 октября 1826 г. родился деревни Шапочкиной у крестьянина Льва Григорьева Щеткина от жены его Татьяны Петровой сын Ларион. 24 октября 1826 г. крещён в селе Ильинском. Восприемники: брат Льву с... Показать все
Крещение
24.10.1826 ст.
Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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