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Щеткин Феодосий Львович

Место рождения

Шапочки, Пермский округ, Уральская область

Дата рождения

07.01.1825 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1800 г.р.

Мать

Около 1802 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1825 ст.

Отец: Щеткин Лев Григорьевич

Мать: Щеткина Татьяна Петровна

Шапочки, Пермский округ, Уральская область
Метрическая книга Пророко-Ильинской церкви села Ильинского за 1825 г. / Раздел "О родившихся", №6. С. 730 об.
Крещение
13.01.1825 ст.
Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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