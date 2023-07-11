Щеткин Феодосий Львович
Место рождения
Дата рождения07.01.1825 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1825 ст.
Отец: Щеткин Лев Григорьевич
Мать: Щеткина Татьяна Петровна
Метрическая книга Пророко-Ильинской церкви села Ильинского за 1825 г. / Раздел "О родившихся", №6. С. 730 об.
Крещение
13.01.1825 ст.
Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно