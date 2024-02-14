Низаметдин
Место рожденияТутаево, Средне-Балтаевскую волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Дата рождения17.10.1879
Дата смерти26.09.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1879
Отец: Гатиятулла
Мать: Шамсекамар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Низамова) Магфируз
Мать ребёнка: Бибихаят Гыйбадулловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Низамов Фатых
Мать ребёнка: Бибихаят Гыйбадулловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бибихаят Гыйбадулловна
Рождение ребёнка
17.08.1907
Сын: Низамов Гаязетдин
Мать ребёнка: Бибихаят Гыйбадулловна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Низамов Саги
Мать ребёнка: Бибихаят Гыйбадулловна
Рождение ребёнка
17.11.1918
Дочь: (Низамова) Назия
Мать ребёнка: Бибихаят Гыйбадулловна
Рождение ребёнка
26.05.1926
Сын: Низамов Касим
Мать ребёнка: Бибихаят Гыйбадулловна
Смерть
26.09.1941
Причина смерти: расстрел