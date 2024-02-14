Низаметдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНизаметдин

Низаметдин

Место рождения

Тутаево, Средне-Балтаевскую волость Тетюшского уезда Казанской губернии

Дата рождения

17.10.1879

Дата смерти

26.09.1941

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1879

Отец: Гатиятулла

Мать: Шамсекамар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Низамова) Магфируз

Мать ребёнка: Бибихаят Гыйбадулловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Низамов Фатых

Мать ребёнка: Бибихаят Гыйбадулловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бибихаят Гыйбадулловна

Рождение ребёнка
17.08.1907

Сын: Низамов Гаязетдин

Мать ребёнка: Бибихаят Гыйбадулловна

Рождение ребёнка
1913

Сын: Низамов Саги

Мать ребёнка: Бибихаят Гыйбадулловна

Рождение ребёнка
17.11.1918

Дочь: (Низамова) Назия

Мать ребёнка: Бибихаят Гыйбадулловна

Рождение ребёнка
26.05.1926

Сын: Низамов Касим

Мать ребёнка: Бибихаят Гыйбадулловна

Смерть
26.09.1941
Причина смерти: расстрел

Мы используем куки для улучшения работы сайта.