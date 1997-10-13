Низамов Касим
Место рожденияАпастовский р-н, д.Тутаево
Дата рождения26.05.1926
Дата смерти13.10.1997
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1926
Отец: Низаметдин
Мать: Бибихаят Гыйбадулловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.08.1957
Дочь: Ибраева (Алембаева (Низамова)) Анна
Мать ребёнка: Низамова (Алембаева) Кунжамал
Рождение ребёнка
09.06.1960
Мать ребёнка: Низамова (Алембаева) Кунжамал
Рождение ребёнка
19.09.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Низамова (Алембаева) Кунжамал
Смерть
13.10.1997
Похороны
Неизвестно