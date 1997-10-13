Низамов Касим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Низамов Касим

Место рождения

Апастовский р-н, д.Тутаево

Дата рождения

26.05.1926

Дата смерти

13.10.1997

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1926

Отец: Низаметдин

Мать: Бибихаят Гыйбадулловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Низамова (Алембаева) Кунжамал

Рождение ребёнка
11.08.1957

Дочь: Ибраева (Алембаева (Низамова)) Анна

Мать ребёнка: Низамова (Алембаева) Кунжамал

Рождение ребёнка
09.06.1960

Сын: Алембаев (Низамов) Олег

Мать ребёнка: Низамова (Алембаева) Кунжамал

Рождение ребёнка
19.09.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Низамова (Алембаева) Кунжамал

Смерть
13.10.1997
Похороны
Неизвестно

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