Гатиятулла
Место рожденияТутаево, Средне-Балтаевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Дата рождения1823
Дата смерти1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Хабибулла
Мать: Гульгуна Биккулова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хабиба Раимова
Рождение ребёнка
1850
Сын: Гисматулла
Мать ребёнка: Хабиба Раимова
Рождение ребёнка
1857
Сын: Рахматулла
Мать ребёнка: Хабиба Раимова
Рождение ребёнка
17.10.1879
Сын: Низаметдин
Мать ребёнка: Шамсекамар
Смерть
1915