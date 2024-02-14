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Гатиятулла

Место рождения

Тутаево, Средне-Балтаевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1823

Дата смерти

1915

Пол

Мужской

Отец

1803 г.р.

Мать

1806 г.р.

Жена

1825 г.р.

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Хабибулла

Мать: Гульгуна Биккулова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хабиба Раимова

Рождение ребёнка
1850

Сын: Гисматулла

Мать ребёнка: Хабиба Раимова

Рождение ребёнка
1857

Сын: Рахматулла

Мать ребёнка: Хабиба Раимова

Рождение ребёнка
17.10.1879

Сын: Низаметдин

Мать ребёнка: Шамсекамар

Смерть
1915

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