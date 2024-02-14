(Низамова) Назия
Место рожденияТутаево, Средне-Балтаевскую волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Дата рождения17.11.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1918
Отец: Низаметдин
Мать: Бибихаят Гыйбадулловна
Рождение ребёнка
1946
Рождение ребёнка
1949
Рождение ребёнка
1952
Рождение ребёнка
16.01.1956
Смерть
Неизвестно