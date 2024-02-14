(Низамова) Назия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Низамова) Назия

Место рождения

Тутаево, Средне-Балтаевскую волость Тетюшского уезда Казанской губернии

Дата рождения

17.11.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1879 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1918

Отец: Низаметдин

Мать: Бибихаят Гыйбадулловна

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мухаметназипов Газизян

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мухаметназипов Газизян

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мухаметназипов Газизян

Рождение ребёнка
16.01.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мухаметназипов Газизян

Смерть
Неизвестно

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