Горохов Николай Алексеевич
Место рожденияг.Фергана, Узбекская ССР
Дата рождения22.09.1929
Дата смерти1996
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1929
Рождение ребёнка
29.12.1954
Сын: Горохов Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Бантурова (Бантурова) Любовь Петровна
Рождение ребёнка
15.02.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бантурова (Бантурова) Любовь Петровна
Рождение ребёнка
22.08.1966
Сын: Горохов Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Бантурова (Бантурова) Любовь Петровна
Смерть
1996
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно