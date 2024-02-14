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Горохов Николай Алексеевич

Место рождения

г.Фергана, Узбекская ССР

Дата рождения

22.09.1929

Дата смерти

1996

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1929

Отец: Горохов Алексей Петрович

Мать: Горохова (Ишутина) Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
29.12.1954

Сын: Горохов Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Бантурова (Бантурова) Любовь Петровна

Рождение ребёнка
15.02.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бантурова (Бантурова) Любовь Петровна

Рождение ребёнка
22.08.1966

Сын: Горохов Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Бантурова (Бантурова) Любовь Петровна

Смерть
1996
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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