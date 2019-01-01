Бантурова (Бантурова) Любовь Петровна
Место рождениягород Нижний Новгород
Дата рождения?.09.1933
Дата смерти?.01.2019
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1933
Отец: Бантуров Пётр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.12.1954
Сын: Горохов Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Горохов Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
15.02.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Горохов Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
22.08.1966
Сын: Горохов Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Горохов Николай Алексеевич
Смерть
?.01.2019
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно