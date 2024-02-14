Горохова (Ишутина) Елизавета Николаевна
Место рождения?
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ишутин Николай Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Горохов Алексей Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горохов Анатолий Алексеевич
Отец ребёнка: Горохов Алексей Петрович
Рождение ребёнка
22.09.1929
Сын: Горохов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Горохов Алексей Петрович
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно