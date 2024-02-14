Горохова (Ишутина) Елизавета Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горохова (Ишутина) Елизавета Николаевна

Место рождения

?

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1929 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ишутин Николай Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горохов Алексей Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горохов Анатолий Алексеевич

Отец ребёнка: Горохов Алексей Петрович

Рождение ребёнка
22.09.1929

Сын: Горохов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Горохов Алексей Петрович

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно

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