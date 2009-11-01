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Горохов Виктор Николаевич

Место рождения

?

Дата рождения

29.12.1954

Дата смерти

?.11.2009

Пол

Мужской

Отец

1929 г.р.

Мать

1933 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1954

Отец: Горохов Николай Алексеевич

Мать: Бантурова (Бантурова) Любовь Петровна

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
?.11.2009
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно

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