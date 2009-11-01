Горохов Виктор Николаевич
Место рождения?
Дата рождения29.12.1954
Дата смерти?.11.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1954
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
?.11.2009
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно