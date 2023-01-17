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Никита Ильич

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Место рождения

Старое Аделяково, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Вычислено 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1796 г.р.

Мать

Вычислено 1797 г.р.

Жена

Вычислено 1831 г.р.

Дети

Вычислено 1852 г.р.
Вычислено 1857 г.р.

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1827

Отец: Илья Иванович

Мать: Устинья Ивановна

Старое Аделяково, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1852

Сын: Никанор Никитич

Мать ребёнка: Акилина Назаровна

Рождение ребёнка
Вычислено 1857

Дочь: Устинья Никитична

Мать ребёнка: Акилина Назаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина Назаровна

Смерть
Неизвестно
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