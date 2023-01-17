Никита Ильич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1827
Отец: Илья Иванович
Мать: Устинья Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1852
Сын: Никанор Никитич
Мать ребёнка: Акилина Назаровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1857
Дочь: Устинья Никитична
Мать ребёнка: Акилина Назаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина Назаровна
Смерть
Неизвестно