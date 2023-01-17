Акилина Назаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1831
Дата смертиДо 1880
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1852
Сын: Никанор Никитич
Отец ребёнка: Никита Ильич
Рождение ребёнка
Вычислено 1857
Дочь: Устинья Никитична
Отец ребёнка: Никита Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никита Ильич
Смерть
До 1880
Старое Аделяково, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область