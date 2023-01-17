Акилина Назаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акилина Назаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1831

Дата смерти

До 1880

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1827 г.р.

Дети

Вычислено 1852 г.р.
Вычислено 1857 г.р.

Добавил:

ВВ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1852

Сын: Никанор Никитич

Отец ребёнка: Никита Ильич

Рождение ребёнка
Вычислено 1857

Дочь: Устинья Никитична

Отец ребёнка: Никита Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никита Ильич

Смерть
До 1880
Старое Аделяково, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
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