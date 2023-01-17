Плесовских Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плесовских Алексей

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Место рождения

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1757

Сын: Плесовских Иван Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1761

Сын: Плесовских Андрей Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Мария Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1769

Сын: Плесовских Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
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