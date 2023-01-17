Плесовских Михаил Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Плесовских Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1802
Сын: Плесовских Кузьма Михайлович
Мать ребёнка: Плесовских Авдотья
Рождение ребёнка
1804
Сын: Плесовских Иван Михайлович
Мать ребёнка: Плесовских Авдотья
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Аграфена Кузьминична
Мать ребёнка: Плесовских Авдотья
Рождение ребёнка
1807
Сын: Плесовских Александр Михайлович
Мать ребёнка: Плесовских Авдотья
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Фекла Михайловна
Мать ребёнка: Плесовских Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Плесовских Авдотья
Смерть
Неизвестно