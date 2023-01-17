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Плесовских Михаил Алексеевич

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Место рождения

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Плесовских Алексей

Мать: не указана

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1802

Сын: Плесовских Кузьма Михайлович

Мать ребёнка: Плесовских Авдотья

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1804

Сын: Плесовских Иван Михайлович

Мать ребёнка: Плесовских Авдотья

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Аграфена Кузьминична

Мать ребёнка: Плесовских Авдотья

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1807

Сын: Плесовских Александр Михайлович

Мать ребёнка: Плесовских Авдотья

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Фекла Михайловна

Мать ребёнка: Плесовских Авдотья

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плесовских Авдотья

Смерть
Неизвестно
Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
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