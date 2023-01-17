Плесовских Андрей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлесовских Андрей Алексеевич

Плесовских Андрей Алексеевич

avatar

Место рождения

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд

Дата рождения

1761

Дата смерти

1825

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Плесовских Алексей

Мать: не указана

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1802

Сын: Плесовских Леонтий Андреевич

Мать ребёнка: Плесовских Елена Семеновна

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Софья Андреевна

Мать ребёнка: Плесовских Елена Семеновна

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1810

Сын: Плесовских Никифор Андреевич

Мать ребёнка: Плесовских Елена Семеновна

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1814

Сын: Плесовских Еремей Андреевич

Мать ребёнка: Плесовских Елена Семеновна

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1819

Сын: Плесовских Филипп Андреевич

Мать ребёнка: Плесовских Елена Семеновна

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1820

Сын: Плесовских Спиридон Андреевич

Мать ребёнка: Плесовских Елена Семеновна

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плесовских Елена Семеновна

Смерть
1825
Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close