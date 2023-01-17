Плесовских Андрей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1761
Дата смерти1825
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Плесовских Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1802
Сын: Плесовских Леонтий Андреевич
Мать ребёнка: Плесовских Елена Семеновна
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Софья Андреевна
Мать ребёнка: Плесовских Елена Семеновна
Рождение ребёнка
1810
Сын: Плесовских Никифор Андреевич
Мать ребёнка: Плесовских Елена Семеновна
Рождение ребёнка
1814
Сын: Плесовских Еремей Андреевич
Мать ребёнка: Плесовских Елена Семеновна
Рождение ребёнка
1819
Сын: Плесовских Филипп Андреевич
Мать ребёнка: Плесовских Елена Семеновна
Рождение ребёнка
1820
Сын: Плесовских Спиридон Андреевич
Мать ребёнка: Плесовских Елена Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1825