Ефрем Петрович
Место рождения
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Петр Григорьевич
Мать: Агриппина Архиповна
Рождение ребёнка
1772
Сын: Самуил Ефремович
Мать ребёнка: Феодосия Даниловна
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Аграфена Ефремовна
Мать ребёнка: Феодосия Даниловна
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Мария Ефремовна
Мать ребёнка: Феодосия Даниловна
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Наталья Ефремовна
Мать ребёнка: Феодосия Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феодосия Даниловна
Смерть
Неизвестно