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Ефрем Петрович

Место рождения

Дугино, Сычевский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Петр Григорьевич

Мать: Агриппина Архиповна

Дугино, Сычевский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Самуил Ефремович

Мать ребёнка: Феодосия Даниловна

Девяткина, Мольгинская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Аграфена Ефремовна

Мать ребёнка: Феодосия Даниловна

Девяткина, Мольгинская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Мария Ефремовна

Мать ребёнка: Феодосия Даниловна

Девяткина, Мольгинская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Наталья Ефремовна

Мать ребёнка: Феодосия Даниловна

Девяткина, Мольгинская волость, Сычевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодосия Даниловна

Смерть
Неизвестно