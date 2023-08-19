Агриппина Архиповна
Место рождения
Дата рождения1731
Дата смерти1776
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1746
Сын: Леон Петрович
Отец ребёнка: Петр Григорьевич
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Улита Петровна
Отец ребёнка: Петр Григорьевич
Рождение ребёнка
1754
Сын: Ефрем Петрович
Отец ребёнка: Петр Григорьевич
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Петр Григорьевич
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Петр Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Григорьевич
Смерть
1776