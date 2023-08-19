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Агриппина Архиповна

Место рождения

Дугино, Сычевский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1731

Дата смерти

1776

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1730 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Дугино, Сычевский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1746

Сын: Леон Петрович

Отец ребёнка: Петр Григорьевич

Дугино, Сычевский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Улита Петровна

Отец ребёнка: Петр Григорьевич

Дугино, Сычевский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Ефрем Петрович

Отец ребёнка: Петр Григорьевич

Дугино, Сычевский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Петр Григорьевич

Дугино, Сычевский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Петр Григорьевич

Дугино, Сычевский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Григорьевич

Смерть
1776
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