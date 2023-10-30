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Феодосия Даниловна

Место рождения

Мольгино, Новодугинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1754 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Мольгино, Новодугинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Самуил Ефремович

Отец ребёнка: Ефрем Петрович

Девяткина, Мольгинская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Аграфена Ефремовна

Отец ребёнка: Ефрем Петрович

Девяткина, Мольгинская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Мария Ефремовна

Отец ребёнка: Ефрем Петрович

Девяткина, Мольгинская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Наталья Ефремовна

Отец ребёнка: Ефрем Петрович

Девяткина, Мольгинская волость, Сычевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефрем Петрович

Смерть
Неизвестно
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