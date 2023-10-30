Феодосия Даниловна
Место рождения
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1772
Сын: Самуил Ефремович
Отец ребёнка: Ефрем Петрович
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Аграфена Ефремовна
Отец ребёнка: Ефрем Петрович
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Мария Ефремовна
Отец ребёнка: Ефрем Петрович
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Наталья Ефремовна
Отец ребёнка: Ефрем Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефрем Петрович
Смерть
Неизвестно