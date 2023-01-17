Батурина Анна Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батурина Анна Савельевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.01.1932

Сын: Батурин Иван Семенович

Отец ребёнка: Батурин Семен Логинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова Антонина Семеновна

Отец ребёнка: Батурин Семен Логинович

Вокшино, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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