Батурина Анна Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.01.1932
Отец ребёнка: Батурин Семен Логинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколова Антонина Семеновна
Отец ребёнка: Батурин Семен Логинович
Вокшино, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно