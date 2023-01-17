Батурин Иван Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБатурин Иван Семенович

Батурин Иван Семенович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1932

Дата смерти

29.10.1989

Пол

Мужской

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1932

Отец: Батурин Семен Логинович

Мать: Батурина Анна Савельевна

Рождение ребёнка
07.11.1957

Сын: Батурин Владимир Иванович

Мать ребёнка: Батурина Александра Павловна

Рождение ребёнка
12.09.1960

Дочь: Захарова Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Батурина Александра Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Батурина Александра Павловна

Смерть
29.10.1989
Вокшино, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close