Батурин Иван Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.01.1932
Дата смерти29.10.1989
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1932
Отец: Батурин Семен Логинович
Мать: Батурина Анна Савельевна
Рождение ребёнка
07.11.1957
Сын: Батурин Владимир Иванович
Мать ребёнка: Батурина Александра Павловна
Рождение ребёнка
12.09.1960
Дочь: Захарова Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Батурина Александра Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.10.1989
Вокшино, Сандовский муниципальный район, Тверская область