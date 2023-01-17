Соколова (Батурина) Антонина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Батурина) Антонина Семеновна

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Место рождения

Вокшино, Сандовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Батурин Семен Логинович

Мать: Батурина Анна Савельевна

Вокшино, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Валентин Евгеньевич

Отец ребёнка: Соколов Евгений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Сергей Евгеньевич

Отец ребёнка: Соколов Евгений

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Евгений

Смерть
Неизвестно
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