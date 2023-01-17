Соколова (Батурина) Антонина Семеновна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Батурин Семен Логинович
Мать: Батурина Анна Савельевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Валентин Евгеньевич
Отец ребёнка: Соколов Евгений
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Сергей Евгеньевич
Отец ребёнка: Соколов Евгений
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Соколов Евгений
Смерть
Неизвестно