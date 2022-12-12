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Батурин Семен Логинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Батурин Логин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.01.1932

Сын: Батурин Иван Семенович

Мать ребёнка: Батурина Анна Савельевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воронина Евдокия Семеновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щербакова Мария Семеновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Батурин Александр Семенович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Батурин Николай Семенович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова Антонина Семеновна

Мать ребёнка: Батурина Анна Савельевна

Вокшино, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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