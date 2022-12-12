Батурин Семен Логинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Батурин Логин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.01.1932
Мать ребёнка: Батурина Анна Савельевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воронина Евдокия Семеновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щербакова Мария Семеновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Батурин Александр Семенович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Батурин Николай Семенович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколова Антонина Семеновна
Мать ребёнка: Батурина Анна Савельевна
Вокшино, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно