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Асланиди Мария

Место рождения

Новосвободная, Майкопский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Асланиди Дмитрий Константинович

Мать: Кирикия

Новосвободная, Майкопский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Рождение ребёнка
1929

Сын: Арапиди Павел Иванович

Отец ребёнка: Арапиди Иван Харлампиевич

Новосвободная, Майкопский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Василиади Надежда Иванович

Отец ребёнка: Арапиди Иван Харлампиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арапиди Серафим Иванович

Отец ребёнка: Арапиди Иван Харлампиевич

Смерть
Неизвестно
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