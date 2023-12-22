Асланиди Мария
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Асланиди Дмитрий Константинович
Мать: Кирикия
Рождение ребёнка
1929
Отец ребёнка: Арапиди Иван Харлампиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Василиади Надежда Иванович
Отец ребёнка: Арапиди Иван Харлампиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Арапиди Иван Харлампиевич
Смерть
Неизвестно