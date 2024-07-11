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Арапиди Иван Харлампиевич

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Место рождения

Самсун

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Арапиди Харлампий

Мать: Эморфили

Рождение ребёнка
1929

Сын: Арапиди Павел Иванович

Мать ребёнка: Асланиди Мария

Елинский, Апшеронский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Василиади (Арапиди) Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Асланиди Мария

Рождение ребёнка
1932

Сын: Арапиди Серафим Иванович

Мать ребёнка: Асланиди Мария

Смерть
Неизвестно

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