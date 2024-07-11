Арапиди Иван Харлампиевич
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Арапиди Харлампий
Мать: Эморфили
Рождение ребёнка
1929
Мать ребёнка: Асланиди Мария
Елинский, Апшеронский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Василиади (Арапиди) Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Асланиди Мария
Рождение ребёнка
1932
Мать ребёнка: Асланиди Мария
Смерть
Неизвестно