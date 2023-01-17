станица Новосвободная, станица Новосвободная, Майкопский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея) (на 2019) — Familio

Новосвободная

Майкопский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
станица
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Списки населённых мест Кубанской области по сведениям 1882 года

Название населённых местПоложениеВёрст от уездного городаДворовДомовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объектыНа чьей земле находится
Майкопский уезд
5156Царская станицана левом берегу р. Фарса45228241698622великороссыправославныеЦерковь 1. Школа мужская 1. Лавок: с красным товаром. 2, бакалейных 3. Питейное заведение 1. Водяных мукомольных мельниц 4.По р. Фарсь

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Адыгея, Майкопский район
162192Новосвободнаястаница44°21'40°25'L-37-129

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Адыгея (Адыгея), Майкопский муниципальный район, Абадзехское сельское поселение
79622402111ст-ца Новосвободнаястаница
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