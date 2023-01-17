Новосвободная
Майкопский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея) (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- станица
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Списки населённых мест Кубанской области по сведениям 1882 года
№Название населённых местПоложениеВёрст от уездного городаДворовДомовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объектыНа чьей земле находится
5156Царская станицана левом берегу р. Фарса45228241698622великороссыправославныеЦерковь 1. Школа мужская 1. Лавок: с красным товаром. 2, бакалейных 3. Питейное заведение 1. Водяных мукомольных мельниц 4.По р. Фарсь
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
162192Новосвободнаястаница44°21'40°25'L-37-129
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
79622402111ст-ца Новосвободнаястаница