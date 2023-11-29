Кирикия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирикия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Асланиди Деспина Дмитриевна

Отец ребёнка: Асланиди Дмитрий Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каракозов Кирилл Дмитриевич

Отец ребёнка: Асланиди Дмитрий Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Асланиди Мария

Отец ребёнка: Асланиди Дмитрий Константинович

Новосвободная, Майкопский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Смерть
Неизвестно
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