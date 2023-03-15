Эрмель Александр Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЭрмель Александр Павлович

Эрмель Александр Павлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 07.11.1908

Дата смерти

03.01.1967

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 07.11.1908

Отец: Эрмель Павел Генрихович Henrikh

Мать: Эрмель Анна Петровна

Работа или профессия
1920 или 1950
Работал и жил в с. Колыванское Павловского района Алтайского края
Рождение ребёнка
30.12.1938

Сын: Эрмель Валерий Александрович

Мать ребёнка: Эрмель Зоя Ивановна

Рождение ребёнка
09.05.1941

Дочь: Эрмель Людмила Александровна

Мать ребёнка: Эрмель Зоя Ивановна

Рождение ребёнка
06.08.1946

Сын: Эрмель Руслан Александрович

Мать ребёнка: Эрмель Зоя Ивановна

1947 год рождения по паспорту
Бракосочетание
14.10.1947

Жена: Эрмель Зоя Ивановна

Колыванск
Гражданство
Неизвестно
Гражданство Эстонии Прибыл в России в возрасте примерно 11 лет
Смерть
03.01.1967
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close