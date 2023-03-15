Эрмель Александр Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 07.11.1908
Дата смерти03.01.1967
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 07.11.1908
Работа или профессия
1920 или 1950
Работал и жил в с. Колыванское Павловского района Алтайского края
Рождение ребёнка
30.12.1938
Сын: Эрмель Валерий Александрович
Мать ребёнка: Эрмель Зоя Ивановна
Рождение ребёнка
09.05.1941
Дочь: Эрмель Людмила Александровна
Мать ребёнка: Эрмель Зоя Ивановна
Рождение ребёнка
06.08.1946
Сын: Эрмель Руслан Александрович
Мать ребёнка: Эрмель Зоя Ивановна
1947 год рождения по паспорту
Бракосочетание
14.10.1947
Жена: Эрмель Зоя Ивановна
Колыванск
Гражданство
Неизвестно
Гражданство Эстонии Прибыл в России в возрасте примерно 11 лет
Смерть
03.01.1967
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край