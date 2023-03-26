Эрмель (Ermil) Павел (Paul) Генрихович Henrikh
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 07.11.1908
Сын: Эрмель Александр Павлович
Мать ребёнка: Эрмель Анна Петровна
Рождение ребёнка
28.02.1917
Дочь: Эрмель Лидия Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гаврилова Эмилия Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно