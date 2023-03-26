Эрмель (Ermil) Павел (Paul) Генрихович Henrikh — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эрмель (Ermil) Павел (Paul) Генрихович Henrikh

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 07.11.1908

Сын: Эрмель Александр Павлович

Мать ребёнка: Эрмель Анна Петровна

Рождение ребёнка
28.02.1917

Дочь: Эрмель Лидия Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гаврилова Эмилия Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Эрмель Рудольф Павлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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