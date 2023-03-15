Эрмель (Барсукова) Зоя Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эрмель (Барсукова) Зоя Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.12.1916

Дата смерти

13.01.1977

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.12.1938

Сын: Эрмель Валерий Александрович

Отец ребёнка: Эрмель Александр Павлович

Рождение ребёнка
09.05.1941

Дочь: Эрмель Людмила Александровна

Отец ребёнка: Эрмель Александр Павлович

Рождение ребёнка
06.08.1946

Сын: Эрмель Руслан Александрович

Отец ребёнка: Эрмель Александр Павлович

1947 год рождения по паспорту
Бракосочетание
14.10.1947

Муж: Эрмель Александр Павлович

Колыванск
Смерть
13.01.1977
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
смерть от отравления препаратами (самоубийство)
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