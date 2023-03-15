Эрмель (Барсукова) Зоя Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.12.1916
Дата смерти13.01.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.12.1938
Сын: Эрмель Валерий Александрович
Отец ребёнка: Эрмель Александр Павлович
Рождение ребёнка
09.05.1941
Дочь: Эрмель Людмила Александровна
Отец ребёнка: Эрмель Александр Павлович
Рождение ребёнка
06.08.1946
Сын: Эрмель Руслан Александрович
Отец ребёнка: Эрмель Александр Павлович
1947 год рождения по паспорту
Бракосочетание
14.10.1947
Колыванск
Смерть
13.01.1977
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
смерть от отравления препаратами (самоубийство)