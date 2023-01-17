Синявская Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синявская Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.11.1950

Дочь: Кравченко Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Кравченко Василий

Штурм, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кравченко Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Кравченко Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кравченко Николай Васильевич

Отец ребёнка: Кравченко Василий

Смерть
Неизвестно
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