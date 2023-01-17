Синявская Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.11.1950
Дочь: Кравченко Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Кравченко Василий
Штурм, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кравченко Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Кравченко Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кравченко Николай Васильевич
Отец ребёнка: Кравченко Василий
Смерть
Неизвестно