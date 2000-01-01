Кравченко Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравченко Николай Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кравченко Василий

Мать: Синявская Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кравченко Сергей Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кравченко Николай Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кравченко Виктор Николаевич

Мать ребёнка: не указана

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