Кравченко Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кравченко Василий
Мать: Синявская Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кравченко Сергей Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кравченко Николай Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кравченко Виктор Николаевич
Мать ребёнка: не указана