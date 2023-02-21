Кравченко Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.11.1950
Дочь: Кравченко Любовь Васильевна
Мать ребёнка: Синявская Анна
Штурм, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кравченко Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Синявская Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кравченко Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Синявская Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кравченко Николай Васильевич
Мать ребёнка: Синявская Анна
Смерть
Неизвестно