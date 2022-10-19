Кравченко Любовь Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравченко Любовь Васильевна

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Место рождения

Штурм, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

30.11.1950

Дата смерти

19.10.2022

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1950

Отец: Кравченко Василий

Мать: Синявская Анна

Штурм, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
31.03.1969

Сын: Ткачев Евгений Викторович

Отец ребёнка: Ткачёв Виктор Стефанович

Красный Октябрь, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семин Валерий Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семин Николай Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
19.10.2022
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