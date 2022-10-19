Кравченко Любовь Васильевна
Место рождения
Дата рождения30.11.1950
Дата смерти19.10.2022
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1950
Отец: Кравченко Василий
Мать: Синявская Анна
Рождение ребёнка
31.03.1969
Сын: Ткачев Евгений Викторович
Отец ребёнка: Ткачёв Виктор Стефанович
Красный Октябрь, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Смерть
19.10.2022