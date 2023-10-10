Калинин Григорий Кузьмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалинин Григорий Кузьмин

Калинин Григорий Кузьмин

Место рождения

Ефремовская, Слободской уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1690

Дата смерти

1760

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690

Отец: Калинин Козьма Яковлев

Мать: Калинина Капитолина Григорьева

Ефремовская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1712

Дочь: Ульяна Григорьева

Мать ребёнка: не указана

село Подчуршинское, Подчюршинский погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1719

Сын: Калинин Пантелей Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Ефремовская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: Ирина Григорьева

Мать ребёнка: Калинина Ксения Кириллова

Ефремовская, Слободской уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калинина Ксения Кириллова

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ефремовская, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
1760
Ефремовская, Слободской уезд, Вятская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close