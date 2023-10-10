Калинин Григорий Кузьмин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1690
Дата смерти1760
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690
Рождение ребёнка
Около 1712
Дочь: Ульяна Григорьева
Мать ребёнка: не указана
село Подчуршинское, Подчюршинский погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1719
Сын: Калинин Пантелей Григорьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: Ирина Григорьева
Мать ребёнка: Калинина Ксения Кириллова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1760