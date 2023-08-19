Калинин Пантелей Григорьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1719
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1719
Отец: Калинин Григорий Кузьмин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1732
Дочь: Ульяна Пантелеева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1737
Дочь: Параскева Пантелеева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1741
Мать ребёнка: Калинина Ирина Антонова
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Агриппина Пантелеева
Мать ребёнка: Калинина Ирина Антонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Калинина Ирина Антонова
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762