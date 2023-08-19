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Калинин Пантелей Григорьев

Место рождения

Ефремовская, Слободской уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1719

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1719

Отец: Калинин Григорий Кузьмин

Мать: не указана

Ефремовская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1732

Дочь: Ульяна Пантелеева

Мать ребёнка: не указана

Ефремовская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1737

Дочь: Параскева Пантелеева

Мать ребёнка: не указана

Ефремовская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1741

Сын: Калинин Филипп Пантелеев

Мать ребёнка: Калинина Ирина Антонова

Ефремовская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Агриппина Пантелеева

Мать ребёнка: Калинина Ирина Антонова

Ефремовская, Слободской уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калинина Ирина Антонова

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ефремовская, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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