(Калинина) Ульяна Григорьева
Место рождениясело Подчуршинское, Подчюршинский погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1712
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712
Отец: Калинин Григорий Кузьмин
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762