(Калинина) Ульяна Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Калинина) Ульяна Григорьева

(Калинина) Ульяна Григорьева

Место рождения

село Подчуршинское, Подчюршинский погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1712

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Около 1690 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712

Отец: Калинин Григорий Кузьмин

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762

Мы используем куки для улучшения работы сайта.