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Калинина Ксения Кириллова

Место рождения

село Подчуршинское, Подчюршинский погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1712

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1690 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712

Отец: не указан

Мать: не указана

село Подчуршинское, Подчюршинский погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: Ирина Григорьева

Отец ребёнка: Калинин Григорий Кузьмин

Ефремовская, Слободской уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калинин Григорий Кузьмин

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Ефремовская, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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